“Ad agosto la sanità va in vacanza, agli oristanesi non resta che sperare nella buona sorte”

Oristano

Nota del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano

Il personale sanitario in ferie e la sospensione estiva dell’attività delle strutture convenzionate comporteranno certamente difficoltà per visite e analisi . Ne è convinto il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano. “Come da diversi anni a questa parte”, si legge in una nota, “il mese di agosto metterà ancora più allo scoperto la disastrosa situazione sanitaria della nostra provincia. Nei reparti ospedalieri, il numero già esiguo di personale sanitario lo sarà ancora di più, per il sacrosanto diritto di tutti a usufruire delle ferie. E in contemporanea chiuderanno tutti i laboratori e le strutture convenzionate”.

“Tutto questo senza alcuna turnazione, come previsto dal contratto, e senza alcun controllo da parte di Asl e Assessorato della Sanità. Come ogni anno”, prosegue la nota, “si adduce come scusante il budget insufficiente. Un modo come un altro per tirare per la giacca la Regione matrigna che da parte sua non esplica il ruolo di controllore e fa orecchie da mercante”.

“Tutto chiaro”, conclude il comunicato, “ai cittadini di Oristano e provincia non rimane che sperare nella buona sorte, certamente non nelle istituzioni preposte alla salvaguardia della salute pubblica”.

Martedì, 25 luglio 2023