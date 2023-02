Ad Abbasanta per i cammini della Diocesi: prima tappa al novenario di Sant’Agostino

Si proseguirà poi con una visita all’azienda Tanca Regia e alla cappella San Filippo. Si partirà dunque in auto per raggiungere il Nuraghe Losa, davanti al quale ad attendere i pellegrini ci sarà la sindaca Patrizia Carta, che farà gli onori di casa.

Dopo una visita guidata al sito archeologico, partenza per il cammino di 6 km attorno al Losa. Grazie all’allungarsi delle giornate, l’orario previsto per il rientro è spostato alle 18,15. In previsione di condizioni meteo non favorevoli, gli organizzatori hanno consigliato abbigliamento antipioggia e un ombrello.

Come sempre è possibile scoprire tutto il percorso previsto attraverso il sito Komoot .

Sabato, 25 febbraio 2023