“I ragazzi saranno qui dal 16 al 21 febbraio”, ha spiegato Bruno Visentin, presidente dell’Associazione culturale della biblioteca comunale, che ha organizzato il progetto patrocinato dal Comune di Arborea. “Durante il soggiorno visiteranno le località più caratteristiche della zona e verranno coinvolti in attività didattiche sull’approfondimento di alcuni aspetti non solo legati alle due culture, ma anche alla loro lingua madre e a quella locale”.

Un’occasione per conoscere un’altra cultura e diffondere la propria: questi gli obiettivi di “Act for human rights”, il progetto che permetterà di accogliere ad Arborea dei ragazzi provenienti dalla Bulgaria per coinvolgerli in attività di promozione della conoscenza interculturale.

Fonte: Link Oristano

