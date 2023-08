Acquisti online, ennesima truffa: la vittima è una casalinga di Quartu.

A conclusione di un’indagine intrapresa dopo una querela presentata da una casalinga cinquantottenne, i carabinieri di Quartu hanno denunciato ieri per truffa aggravata un 52enne di Teramo, attualmente irreperibile, noto per precedenti. Gli uomini dell’Arma hanno accertato che l’uomo, spacciandosi per un’altra persona, ha contattato la propria vittima per la vendita di vari complementi di arredo, pubblicizzati tramite un annuncio su “subito.it”. L’occasione è apparsa particolarmente interessante, sia per la qualità che per il prezzo di quegli oggetti e la donna ha risposto all’annuncio. Successivamente, dopo alcuni accordi intercorsi telefonicamente poi, ha effettuato tre transazioni per complessivi 528 euro, dirette su una carta Evolution Retail utilizzata dal denunciato. I carabinieri sono riusciti a identificarlo andando a verificare materialmente a chi fosse riferibile quella carta magnetica.