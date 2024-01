Ozieri

I carabinieri hanno scoperto una società fittizia

Acquistava nuomerose autovetture, usufruendo degli importanti sgravi fiscali previsti dalla legge Dini, che gli aveva permesso di non versare le tasse e di ridurre gli oneri di bollo. Poi le noleggiava – in nero – a turisti in vacanza in Costa Smeralda e a persone già note alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno denunciato per questo un uomo di 41 anni, C. F., di Ozieri, contestandogli la creazione di una società fittizia, che – oltre a non avere una sede fisica e spazi per la conservazione del parco autoveicoli – di fatto aveva dichiarato al fisco somme quasi irrisorie, assolutamente non compatibili con la sopravvivenza sul mercato.

Le indagini erano partite lo scorso anno, a marzo. I carabinieri hanno individuato ben 13 tra autoveicoli e ciclomotori, tutti intestati al titolare della società, oltre a una targa prova. Per l’uomo sono scattate anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 94 bis del Codice della strada.

Capitavo che auto e motocicli venissero fermati in tutta l’isola per normali controlli alla circolazione stradale. Alla loro guida c’erano sempore persone diverse dal proprietario, privi della necessaria documentazione contrattuale che attestasse la regolare locazione del veicolo.

I carabinieri hanno accertato che i noleggi non erano tracciati in alcun modo: i pagamenti erano effettuati in contante, così da garantire la non tracciabilità delle operazioni e quindi eludere il fisco.

Secondo le verifiche compiute dai militari del Norm di Ozieri, il modus operandi era sempre lo stesso: il denunciato aveva ampiamente pubblicizzato la propria attività di noleggio, utilizzando bigliettini da visita e la pubblicità gratuita sui social, offrendo ai vacanzieri servizi economicamente vantaggiosi.

Il meccanismo era basato su un accordo esclusivamente verbale e il pagamento in contanti si verificava una volta avvenuto l’incontro per la consegna del veicolo. Dopo l’uso, il veicolo veniva lasciato in un parcheggio concordato in anticipo.

