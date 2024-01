Acquista un trattore su Facebook, ma il mezzo non arriva: agricoltore truffato a Samatzai.

Samatzai, denunciato ieri per truffa aggravata un ventinovenne di Solarino, cittadina della provincia di Siracusa, già noto alle forze dell’ordine. Il tutto nasce dalla querela di un agricoltore sessantenne che era andato a cercare sul web un’occasione per l’acquisto conveniente di un trattore. Ne aveva individuato uno della “Goldoni” sul sito “Marketplace Facebook”che veniva offerto al pubblico a meno di 6000 euro. Per bloccare l’affare era necessario accreditare, a mezzo ricarica Postepay, 2928 euro ad uno sconosciuto che si sarebbe fatto carico della consegna del mezzo Il denaro è arrivato a destinazione, il trattore mai. Il contadino si è stancato di attendere e ha denunciato la truffa ai carabinieri che, risalendo al percorso del denaro, sono giunti a individuare chi lo ha ricevuto.