Nel corso della mattinata di ieri, a Teulada, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato per truffa aggravata un trentaquattrenne nato e residente a Prato, disoccupato e con precedenti. Questi aveva pubblicato sul noto sito internet “subito.it” un’inserzione per la vendita di un carrello per trasporto natanti. L’acquirente navigando sul web aveva individuato l’occasione che a lui era apparsa molto favorevole e si era pertanto determinato a inviare tramite bonifico la somma di 850 euro al truffatore. La parte lesa è un 52enne di Teulada pescatore, incensurato. Inutile dire che l’oggetto della contrattazione non è mai giunto in Sardegna. I Carabinieri sono giunti all’individuazione dell’autore della truffa tramite verifiche compiute con la collaborazione delle società bancarie, che hanno permesso di individuare chi avesse materialmente percepito il denaro. Sono stati compiuti anche accertamenti sulle utenze telefoniche utilizzate dall’autore del raggiro.

Acquista un carrello per il trasporto natanti, ma l’oggetto non arriva: pescatore truffato a Teulada.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail