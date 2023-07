Acquista sacchi di pellet online, ma non riceve nulla. Denunciato il venditore

Arbus

I carabinieri hanno seguito il percorso del denaro

Ha acquistato online 200 euro di pellet, ma il combustibile non è mai arrivato in Sardegna.

Il venditore – un uomo di 49 anni di Aversa, già noto alle forze dell’ordine – non ha spedito nulla: ora i carabinieri di Arbus lo hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata.

I militari lo hanno identificato seguendo il percorso del denaro. L’acquirente, un uomo di 58 anni di Arbus, aveva pagato con un bonifico, inviando i 200 euro su una carta ricaricabile con Iban.

Dopo aver atteso a lungo e aver capito di essere stato raggirato, l’uomo si è rivolto ai carabinieri.

Mercoledì, 19 luglio 2023