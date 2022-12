Ieri a Calasetta, a conclusione di una indagine intrapresa a seguito della querela presentata da un pescatore 56enne, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un trentunenne originario di Anagni, disoccupato, noto per analoghe vicende. Nel mese di ottobre scorso il truffatore ha pubblicato sul sito Facebook “Marketplace” un’inserzione per la vendita di una macchina agricola New Holland usata per la quale aveva richiesto un corrispettivo di €10.000. Il pescatore di Calasetta ha abboccato al tranello e, accordandosi con la controparte per l’invio di una caparra, ha effettuato un bonifico da €6.600, con la clausola e il vincolo di saldare la parte restante al momento della consegna del mezzo. Secondo il proprio programma criminoso il reo ha rinunciato al saldo, anche perché la consegna del mezzo agricolo non è poi mai avvenuta. I militari dell’Arma sono giunti all’identificazione del responsabile della truffa andando a ricostruire chi fosse il vero titolare del conto corrente nel quale il denaro era confluito.

