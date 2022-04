Ieri a Samassi, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata un 23enne di Altamura, commerciante, con precedenti denunce a carico. I militari, a seguito di una querela presentata da una 42enne di Samassi, casalinga, hanno raccolto chiari indizi di colpevolezza a carico del giovane che nei giorni scorsi, in modo fraudolento, dopo aver pubblicizzato per la vendita dei ricambi per auto usate su un noto sito per e-commerce, ha effettuato parziali consegne con ricambi non idonei e dopo aver incassato la somma di 1260 euro, si è reso irreperibile.

