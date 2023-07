Acquista online l’assicurazione per l’auto, ma gli agenti erano truffatori: tre denunce

Vallermosa

Pagamento di 623 euro per la polizza fasulla

Sono accusati di aver venduto una polizza auto online senza però attivare alcuna copertura. In tre sono stati denunciati in stato di libertà per truffa in concorso. Disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono tutti originari della Campania e hanno 47, 22 e 23 anni.

A rivolgersi ai carabinieri è stata la vittima della truffa, un uomo di 49 anni di Vallermosa.

Dopo il primo contatto online, si era rivolto telefonicamente al numero indicato sul sito e aveva concordato un pagamento anticipato di 623 euro per l’attivazione della copertura assicurativa.

Il giorno seguente l’uomo si era però reso conto che sul sito della compagnia non risultava nessuna polizza a suo nome.

I militari sono riusciti a risalire ai tre denunciati grazie al tracciamento del denaro e all’analisi dei tabulati telefonici.

Giovedì, 20 luglio 2023