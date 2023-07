Acquedotto da riparare, cali di pressione a Marrubiu, Terralba e nelle campagne di Arborea

Terralba

Squadre di Abbanoa al lavoro giovedì mattina, l’erogazione dovrebbe essere garantita dai serbatoi

In programma per giovedì 27 luglio un intervento di manutenzione di Abbanoa sul ramo dell’acquedotto Tirso che alimenta i centri abitati di Marrubiu, Terralba (comprese le frazioni di Tanca Marchese e Marceddì) e la zona rurale Sud (dalla Strada 2 alla strada 16) in territorio di Arborea.

I lavori devono eliminare una dispersione individuata nella condotta di attraversamento del canale d’irrigazione nella zona di Zuarbara.

Nei centri interessati, dalle 8 alle 15, l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte nei serbatoi. Durante l’arco della giornata potrebbero verificarsi comunque dei cali di pressione circoscritti.

La normale distribuzione dell’acqua riprenderà con l’ultimazione dei lavori, che potrà avvenire anche in anticipo rispetto a quanto previsto.

In seguito, qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Martedì, 25 luglio 2023