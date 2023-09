"Acquario Cromatico", ecco l'opera realizzata nel reparto di Pediatria del San Martino di Oristano

Non un semplice murale, ma un vero e proprio regalo che l’artista sardo Manu Invisible ha voluto dedicare ai bambini che ogni giorno lottano contro i problemi di salute. L’opera, fortemente voluta dalla direttrice del reparto, è stata presentata ufficialmente ieri: si tratta di uno smalto e aerografo su parete e infissi 9×4. “Gran parte della nuova opera all’interno dell’Ospedale di Oristano, ruota attorno all’allegoria del pesce rosso che, costretto – spiega Manu – in condizioni di cattività dentro l’ampolla, balza fuori in cerca di libertà, suggerendo al fruitore una sorta di déjà vu cromatico, fatto di sfumature, di gioia e cura, per affrontare le normali procedure sanitarie in compagnia del personale, che ringrazio al completo per l’opportunità e ospitalità, in particolare alla Direttrice di reparto Enrica Paderi”.