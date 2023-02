Acqua: rubinetti a secco di notte in mezza Sassari - Sardegna

Oggi e domani mezza città di Sassari resterà senza acqua corrente nelle ore notturne. Abbanoa informa che a causa del minor apporto di risorsa idrica dall'acquedotto Bidighinzu sarà necessario effettuare due chiusure notturne dell'erogazione dalle 23.30 alle 5 della mattina successiva nei quartieri serviti dal serbatoio di via Milano a Sassari: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari2, Monte Furru, Badde Pedrosa e Porcellana Alta.

"La chiusura è necessaria per consentire la ricostituzione di sufficienti scorte nel serbatoio, indispensabili per una corretta distribuzione. La fascia oraria è quella dove si registrano minori consumi e di conseguenza saranno limitati i disagi all'utenza", spiega Abbanoa.

Fonte: Ansa Sardegna