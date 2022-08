Acqua non potabile in 3 frazioni di Olbia, ordinanze sindaco - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 30 AGO - Acqua non potabile in tre frazioni di Olbia. Le ordinanze sono state emanate dal sindaco Settimo Nizzi, a fronte delle analisi effettuate dall'Arpas di Sassari.

Nel dettaglio a Trainu Moltu e Mamusi è emersa la non rispondenza delle acque per il superamento dei valore di parametro per Coliformi Totali ed Escherichia Coli, mentre a Sa Castanza è stato superato il parametro di Torbidità 3.0 Ntu. I provvedimenti specificano che in queste subfrazioni le acque non sono idonee "per uso potabile, come bevanda, per la preparazione di tè, caffè, minestre, per la cottura di verdure e pasta, lavaggio alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale".

Rientrata, invece, l'emergenza nella zona dell'aeroporto, dove la risorsa idrica è tornata potabile. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna