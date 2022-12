Milis

Dopo i risultati delle analisi effettuate da Abbanoa

Nuovi problemi alla rete idrica nel territorio comunale di Milis, che hanno portato al divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari e all’arrivo questa sera di un’autobotte in piazza Marconi.

A cinque giorni dall’apposita ordinanza cautelare del Comune, i risultati delle analisi effettuate da Abbanoa hanno rivelato dei livelli ancora elevati di torbidità, tanto da estendere il divieto.

L’acqua potrà dunque essere utilizzata solamente per scopi domestici e per l’igiene della persona, mentre l’autobotte sosterà in piazza fino alle 20 di stasera per andare incontro alle esigenze della popolazione.

Milis non è nuova ai problemi alla rete idrica: nel 2021 infatti, sempre a causa di un intorbidimento, l’acqua del comune del Montiferru è stata giudicata non potabile per più di un mese, costringendo all’utilizzo delle autobotti sostitutive.

Giovedì, 1 dicembre 2022