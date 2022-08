Abbanoa provvederà a garantire punti di erogazione della risorsa idrica potabile, per uso umano alimentare in entrambi i centri abitati.

Già nella giornata di ieri un avviso diffuso dal Comune avvertiva i cittadini bosani del problema di potabilità e raccomandava di non utilizzare l’acqua per scopi potabili e alimentari. Ora con l’ordinanza scattano i divieti.

“È consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per gli usi domestici e per l’igiene della persona”, si legge nel documento, nel quale vengono rese note le ragioni del divieto: i valori dell’acqua prelevata presso l’impianto di potabilizzazione del Temo superano i limiti massimi ammissibili, i parametri batteriologici della rete idrica non sono conformi.

La raccomandazione diventa divieto. Il vicesindaco di Bosa Federico Ledda ha firmato una ordinanza per il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari su tutto il territorio comunale.

Fonte: Link Oristano

