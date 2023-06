Acqua non potabile a Bosa: arrivano le autobotti, ecco dove stazioneranno

Servizio idrico Ordinanza del Comune. Abbanoa affronta l'emergenza

Un'autobotte di Abbanoa - Immagine d'archivio

Bosa

Ordinanza del Comune. Abbanoa affronta l’emergenza

Acqua non potabile a Bosa. Le analisi dell’Asl di Oristano – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, hanno evidenziato la non conformità ai requisiti minimi di alcuni parametri.

Il sindaco della città, Pier Franco Casula, ha firmato una ordinanza che nel vieta l’utilizzo per scopi potabili e alimentari in tutto il territorio comunale. Sono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della persona.

Il provvedimento è valido a partire da oggi.

Il sindaco Casula ha anche reso noto che Abbanoa S.p.A. avrà cura di garantire idonei punti di erogazione della risorsa idrica potabile, per uso umano alimentare, nel territorio urbano.

Le autobotti saranno disponibili nel centro abitato, in via Roma, ingresso da Macomer, e a Bosa Marina in piazza Gorbaciov, angolo Via Genova.

Venerdì, 30 giugno 2023

