Acqua nel gasolio del distributore, nessun rimborso. Gli automobilisti pronti a dare battaglia

Oristano

Nasce un comitato dopo che la compagnia ha respinto le richieste dei danneggiati

Hanno deciso di costituirsi in un comitato gli automobilisti che lo scorso mese di febbraio hanno subito gravi danni meccanici alle proprie auto, dopo aver effettuato il pieno di carburante nell’impianto IP di Massama. Al momento sono in quattro: due residenti a Zeddiani, uno a Oristano e uno a Donigala: “Ma siamo certi ce ne siano molti di più e li invitiamo a contattarci”, spiega il portavoce Fabio Deiala, che annuncia anche l’intenzione di voler rivolgersi ad Adiconsum.

Il Comitato vuole battersi per il riconoscimento dei danni subiti, che attualmente viene negato. A febbraio, dopo le proteste al distributore, erano stati rassicurati sul rimborso delle spese sostenute. Ma ora la IP non ha nessuna intenzione di pagare: ha risposto che “tutte le verifiche effettuate, sia sul prodotto che sulle attrezzature costituenti l’impianto, come da procedura aziendale, non hanno evidenziato alcuna anomalia e/o criticità”. Conclusione scontata: “Non possiamo accogliere la richiesta di risarcimento da Lei formulata”, si legge nella mail inviata a un automobilista che ha dovuto pagare 9.000 euro per far riparare il motore.

Ma altri sono nella stessa situazione. “Alcuni hanno dovuto far fronte a danni pari a 5.000 euro e altri ancora a importi inferiori”, spiega il portavoce del neonato comitato. “La cosa che ci lascia molto perplessi è il fatto che si possa contattare la compagnia solamente con un numero verde e una mail, peraltro non pec, e dopo circa quattro mesi con tanta semplicità si comunica ai clienti che nulla è accaduto”.

Il comitato fra l’altro sta effettuando verifiche, perché potrebbe esserci stato un precedente analogo. Alcuni dei danneggiati hanno risposto all’azienda, dati alla mano: “È assodato che in data 8 febbraio 2023 e seguenti siano state rilevate anomalie sul prodotto erogato nell’impianto in oggetto, nella fattispecie gasolio con acqua”, si legge in una di queste comunicazioni, alla quale vengono allegati articoli pubblicati dai quotidiani locali e social con le dichiarazioni della IP. “Vi sono numerose richieste di risarcimento da parte di automobilisti che hanno subito il danno alla vettura in quella data”.

“Le ditte intervenute per il recupero dei veicoli danneggiati hanno registrato gli interventi di prelievo delle autovetture con l’indicazione specifica del problema di acqua nel carburante. A seguito delle anomalie riscontrate, è intervenuto sia il manager IP per la Sardegna sia successivamente la ditta incaricata di prelevare 1000 litri di gasolio dalle cisterne e provvedere alla purificazione dall’acqua”, si legge ancora nella lettera. Spedite alla IP anche le foto dei fusti azzurri contenenti il gasolio rimosso dal serbatoio e ancora depositati nel piazzale del distributore, in un’area delimitata con il nastro rosso.

L’episodio era accaduto lo scorso 8 febbraio . Diversi di automobilisti di Oristano e dell’hinterland che avevano effettuato il pieno di carburante nell’impianto IP di Massama avevano subito gravi danni meccanici. Alcuni avevano dovuto ricorrere al carro attrezzi per far arrivare i veicoli in officina.

Sabato, 3 giugno 2023