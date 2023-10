Acqua con il contagocce a Serramanna, "il problema non si risolve facendo la danza della pioggia"

Persiste la criticità idrica che non permetterebbe in alcuni quartieri “il riempimento giornaliero dei depositi di accumulo di cui ogni cittadino si è dotato per sopperire all’insufficiente erogazione”: anche il gruppo consiliare “Più Serramanna” scende in campo per chiedere quali siano i motivi dei disagi. Dopo la nota diffusa dal capogruppo Carlo Pahler ora è il turno di Gigi Piano: minoranza unita per evidenziare le segnalazioni che da mesi giungono dai residenti disperati che non hanno un approvigionamento idrico giornaliero garantito. “È impensabile che si continui con questa situazione” comunica Piano, “occorre intervenire e con urgenza non si può tenere il paese in questa situazione, ma soprattutto dite cosa volete fare” è il sollecito giunto al sindaco Gabriele Littera e alla sua giunta con una interrogazione depositata al Comune. “Da diverse settimane molteplici sono le segnalazioni che riceviamo da parte dei cittadini sulla insufficiente quantità d’acqua che arriva nelle abitazioni e in taluni casi solo in alcune fasce orarie. Tali carenze in alcuni quartieri non consentirebbe il riempimento giornaliero dei depositi di accumulo di cui ogni cittadino si è dotato per sopperire all’insufficiente erogazione” si legge nella nota.”In Consiglio comunale e con un post sui social media di qualche mese fa il Sindaco comunicava che tutte le perdite erano state riparate, e che vi erano risorse per eventuali emergenze;

sono trascorsi ormai due anni dall’insediamento del Sindaco, tempo congruo per attivare soluzioni atte a mitigare e superare criticità ben note”. Non solo: considerato “il perdurare dell’erogazione insufficiente di acqua potabile e in taluni casi anche la mancanza prolungata può comportare seri rischi per la salute pubblica, in diverse occasioni si è parlato delle perdite occulte come una delle cause della carenza sull’erogazione costante dell’acquea potabile” viene evidenziato che “a tutt’oggi la carenza di erogazione di acqua potabile che già durante il periodo estivo si era palesata costantemente non è migliorata. Non vi è alcuna comunicazione ufficiale sulla situazione di criticità di erogazione dell’acqua, tutt’ora presente”, Piano, Batzella, Littera e Steri chiedono “quali siano le cause di questa persistente carenza d’acqua potabile, quali e quante sono le risorse spese per interventi a favore del servizio idrico integrato per rendere più efficiente il servizio in questi ultimi due anni, qual è la pressione di erogazione dell’acqua in ogni abitazione” e, tra i vari punti elencati “quali siano le azioni che sono state adottate per sopperire alla mancanza d’acqua persistente nelle varie zone del paese e per individuare le note perdite occulte”.