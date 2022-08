“Ci saranno tanti giochi di destrezza sul tema dell’acqua”, spiega Maria Grazia Aroni, coordinatrice del Servizio educativo territoriale del Comune di Marrubiu, “ad esempio una gara di staffetta con le spugne inzuppate, da strizzare dentro una bottiglia che dovrà essere riempita. Oppure camminare e correre con un cucchiaio in mano, cercando di non perdere neanche una goccia acqua. A fine della serata, ci saranno i gavettoni, con palloncini biodegradabili”.

Proseguono le attività ricreative per i bambini a Marrubiu. Stasera in piazza Amsicora dalle 17 alle 19 si terrà l’Acqua party, una festa speciale per chiudere in freschezza la serie di eventi rivolti ai più piccoli organizzati dalla cooperativa sociale Coagi e dal centro marrubiese Aggregati e connessi. L’evento sarà aperto a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni e la partecipazione sarà libera, senza iscrizione.

Fonte: Link Oristano

