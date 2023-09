Acqua carissima a Cagliari, per 6 bottiglie si spendono anche 3,40 euro: l'ultimo salasso nei market

I rincari? Hanno colpito anche l’acqua, almeno in parte, venduta nei supermercati. Bottiglie di plastica o di vetro, il prezzo al litro è cresciuto e così, chi scegli di bere acqua confezionata e non dal rubinetto, deve mettere in conto un altro salasso al momento della spesa. Una confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri l’una costa in media in Italia 2,28 euro. Attenzione, in media: sugli scaffali è possibile trovare anche una singola bottiglia da centocinquanta centilitri a 0,65 euro o, addirittura, che sfiora gli ottanta centesimi. E il calcolo medio, a quel punto, diventa totalmente sballato e va a farsi benedire. Ci sono poi casi estremi: in un market di Pirri davanti al mercato sei bottiglie di acqua Federica sono arrivate a costare anche 3 euro e quaranta centesimi, per la stessa quantità di Rocchetta, un marchio nazionale, in un supermercato nel rione cagliaritano di Villanova, un pacco da sei bottiglie, per un totale di nove litri, costa 3,90 euro. Ancora: la Levissima anche a 0,59 centesimi per una bottiglia da un litro e mezzo, la sardissima Smeraldina arriva a costare anche dieci centesimi in più. E si conferma una distanza, spesso abissale, tra le acque vendute nei supermercati dei grandi o medi marchi e quella nei discount.

Sei bottiglie di Quercetta, marchio che si trova in realtà quali Md o in alcuni Lidl, costano non più di un euro e cinquanta. A paragone, la nazionale Sant’Anna costa anche oltre i tre euro e trenta centesimi. E in un periodo di forte crisi, dove in tanti badano più al risparmio che alla quantità di sodio nell’acqua. ci si accontenta di bere acque magari più “pesanti” ma, indubbiamente, economiche.