Acqua ancora non potabile a Bosa, ma solo in alcune zone della cittadina

Bosa

Nuova ordinanza del sindaco e autobotti in azione

Acqua ancora non potabile a Bosa, dove nei giorni scorsi il sindaco Pier Franco Casula aveva firmato una ordinanza di divieto di utilizzo per scopi potabili e alimentari.

Gli esiti delle prime analisi del laboratorio di Abbanoa effettuate su campioni prelevati lo scorso 4 luglio hanno però evidenziato una “criticità puntiforme” circoscritta nel punto di prelievo di Via Barbagia.

Il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che nel vieta l’utilizzo per scopi potabili e alimentari una zona della città compresa tra via Barbagia, via Panzali, ospedale, via Fara, via Puggioni (tratto ricompreso tra via Fara e via Barbagia) e Pischedda (tratto ricompreso tra via Fara e via Barbagia). Nalla zona è consentito l’utilizzo dell’acqua unicamente per usi domestici e per l’igiene personale.

L’Ente gestore Abbanoa S.p.A. garantirà idonei punti di erogazione della risorsa idrica potabile, per uso umano alimentare, nel territorio urbano. Le autobotti stazioneranno in via Pischedda angolo via Panzali (area parcheggio rialzato) e in via Barbagia angolo via Can. Puggioni.

Giovedì, 6 luglio 2023