Arborea

Verrà attivato un distributore

Prosegue il progetto del Comune di Arborea di installare un distributore di acqua alla spina nel centro abitato. L’amministrazione comunale, a seguito di una delibera di Giunta, ha avviato attraverso un bando pubblico una procedura, con precedente indagine di mercato, per la concessione del suolo pubblico per l’installazione del distributore e invita gli interessati a presentare domanda di manifestazione d’interesse, entro le ore 13 di lunedì 12 settembre. Quest’ultima sarà finalizzata all’inserimento delle ditte idonee all’affidamento in concessione in un elenco apposito.

Per effettuare l’istanza, le ditte dovranno compilare i moduli presenti nell’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Arborea, e inviarli in busta chiusa all’Ufficio protocollo del Comune. Per qualsiasi informazione o ulteriore chiarimento si può contattare il Servizio di Polizia Locale al n. 0783 8033221/028645 o tramite mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L’affidamento verrà effettuato mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il distributore, noto comunemente con il nome di casetta dell’acqua, verrà installato in piazza Garibaldi nell’area degli stalli di sosta e avrà a disposizione erogatori di acqua naturale e gassata refrigerata. Nell’area pubblica individuata per la concessione, l’occupazione in concessione alle ditte sarà limitata a una superficie di 15 metri quadrati, lo spazio necessario per la casetta e la vendita diretta dell’acqua al consumatore che, come ipotizza l’amministrazione comunale, potrebbe avvenire attraverso un sistema di pagamento dell’acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita o prepagata fornita direttamente dalla ditta.

Con l’introduzione di questa struttura, l’amministrazione vuole così potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro e abbassare, di conseguenza, gli impatti ambientali.

Mercoledì 24 agosto 2022