Acli: Mauro Carta nuovo presidente regionale - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAR - Mauro Carta è il nuovo presidente delle Acli regionali della Sardegna. È stato eletto dal consiglio dell'associazione.

Originario di Gesico, Carta ha 48 anni. Laureato in economia e commercio, ricercatore e consulente, ha lavorato nel settore della progettazione comunitaria e della cooperazione internazionale e delle politiche per il lavoro, si occupa di servizi per il lavoro e per le imprese.

È autore di numerose pubblicazioni e ricerche sul fenomeno dello spopolamento e sui flussi migratori della Sardegna e si occupa da diversi anni degli emigrati sardi attraverso il Comitato Regionale Emigrazione Immigrazione (Crei).

Per due mandati è stato presidente delle Acli provinciali di Cagliari e presidente di Ipsia Sardegna; in questi ruoli si è occupato di promozione sociale e formazione, di partecipazione dei giovani ai percorsi di educazione non formale e di mobilità internazionale. Si è inoltre interessato di sostegno alla creazione d'impresa, di volontariato e cooperazione nei Balcani e in Africa ed è consigliere della Fondazione con il Sud. "Le Acli devono continuare ad essere uno spazio di partecipazione e di impegno attivo verso la comunità, come sono sempre state - queste le sue prime parole -. Le Acli della Sardegna continueranno ad occuparsi, come hanno fatto negli ultimi anni sotto la guida dell'amico Franco Marras, che ringrazio per il lavoro svolto, di promozione sociale dei territori, di giovani e di creazioni di reti sociali. Siamo inoltre impegnati nel tenere alta l'attenzione sul dramma del popolo ucraino attraverso un grande progetto di accoglienza e integrazione dei profughi arrivati nell'isola. Ci attende un lavoro importante, sono ottimista e spero che saremo in grado di svolgerlo". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna