Cagliari

I roghi la scorsa estate

È accusato di aver appiccato l’estate scorsa almeno otto incendi nelle campagne del Sud Sardegna: un 26enne di Vallermosa, incensurato, è stato denunciato dai Nuclei investigatori specialistici (Nipaf) del Corpo forestale di Cagliari e Iglesias, che lo considerano un incendiario seriale.

Data la sua presunta pericolosità, per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.

Ben 31 roghi erano partiti fra luglio e agosto 2021, alcuni in giornate ritenute dalla Protezione civile a elevatissimo rischio di incendi, dalle cunette della strada tra Vallermosa, Siliqua e Villacidro, in modo da propagarsi rapidamente alla vegetazione circostanza.

Nessuna traccia degli inneschi.

Il Corpo forestale ha concentrato l’attenzione su un fuoristrada che percorreva le strade più volte in tempi compatibili con la partenza degli incendi. Le immagini raccolte dagli investigatori hanno mostrato che dall’auto in movimento qualcuno, poi identificato con l’indagato, lanciava un oggetto infuocato nella cunetta, in modo che le fiamme dilagassero nei campi incolti e nella macchia mediterranea. I danni erano poi stati circoscritti a soli 4 ettari, grazie all’intervento delle squadre antincendio dell’agenzia Forestas e dei volontari.

La pena prevista per il reato contestato al ventiseienne è fino a 7 anni di reclusione, ma può arrivare a 10 anni nel caso fosse riconosciuta l’aggravante dell’incendio boschivo. Con quella odierna sono cinque le misure cautelari disposte in Sardegna nell’ambito di indagini del Corpo forestale regionale per incendi appiccati nel 2021.

Martedì, 10 maggio 2022

