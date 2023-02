Accusati della morte per Covid di un chirurgo: prosciolti 4 dirigenti medici sardi

Erano accusati di epidemia colposa e omicidio colposo per la morte di Marco Spissu, chirurgo di 72 anni ucciso dal covid il 15 aprile 2020 dopo essere stato contagiato da un paziente all’interno della struttura privata policlinico sassarese. Oggi sono stati prosciolti dal giudice per le udienze preliminari Giuseppe Grotteria “perché il fatto non sussiste”. Indagati erano Fiorenzo Delogu, coordinatore dell’unità di crisi dell’area socio sanitaria di Ats e tre dirigenti del Policlinico Sassarese: Paolo Argenti, consigliere delegato, Angelo Pietro Melis, direttore sanitario, e Angelo Capriotti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione.