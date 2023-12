Accoltellato alla gola, Capoterra prega per lo studente ferito a scuola: il 15enne è in Rianimazione al Brotzu

Capoterra è in preghiera per lo studente quindicenne ferito oggi a scuola da una ragazzino più piccolo di lui di un anno. Il giovane è al Brotzu dove ha subito un intervento chirurgico delicato: il taglio del coltello gli ha causato una lesione. I medici lo hanno già trasferito in terapia intensiva post operatoria. La prognosi rimane riservata. Il suo aggressore, un 14enne di Sarroch, dopo essere stato bloccato dai carabinieri in stato confusionale è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. I due studenti dell’Atzeni di Capoterra sono usciti assieme da scuola intorno alle 13 e si sono diretti verso la fermata dell’autobus. Non si sa bene cosa è accaduto, forse hanno avuto un litigio. All’improvviso il 14enne, che stando a quanto trapela conosceva bene il 15enne, ha estratto un coltello da cucina e ha ferito il compagno tra il petto e il collo. Secondo alcune testimonianze sarebbe stato lo stesso studente ad estrarsi da solo il coltello, prima di svenire. Le urla di disperazione dei suoi compagni hanno attirato l’attenzione anche del dirigente scolastico, che ha subito chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Sono stati alcuni compagni del ferito a bloccare l’accoltellatore, arrivando ad aggredirlo prima dell’arrivo dei carabinieri.