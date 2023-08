Accoltellato al volto in piazza, minorenni arrestati dalla polizia

Cagliari

Il grave episodio ieri sera

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato ieri sera nel corso di una lite e la polizia stamane ha fermato due minorenni.

L’episodio è avvenuto alle 21,30 circa, in piazza Matteotti, a Cagliari. I tre, tutti di origine algerina, si sono affrontati per futili motivi. Improvvisamente qualcuno ha estratto un coltello con il quale è stato ferito il giovane di 19 anni. L’uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità con una profonda ferita da taglio al volto, ma non corre pericolo di vita.

Questa mattina gli agenti della squadra Volante della Questura di Cagliari, intervenuti subito dopo la lite, hanno fermato due minorenni, di 16 e 17 anni, anche loro algerini. Sono accusati di essere i responsabili dell’accoltellamento del connazionale. Sono stati arrestati è rinchiusi nel carcere minorile di Quartucciu a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I protagonisti della grave vicenda sono ospiti di un centro di accoglienza di Cagliari.

Domenica, 20 agosto 2023