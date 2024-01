Accoltellato a Capodanno in piazza Yenne a Cagliari, migliora Giacomo Mura: al setaccio videocamere e racconti degli amici

Sta meglio Giacomo Mura, il 21enne accoltellato sulle scalette di Santa Chiara, a due passi da piazza Yenne a Cagliari, la notte di Capodanno. Accoltellato alla pancia e finito in gravissime condizioni in terapia intensiva al Brotzu, il ragazzo in queste ore ha mostrato segnali di ripresa.

Intanto, gli inquirenti stanno passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona nel tentativo di individuare chi, nella notte dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, ha aggredito e accoltellato Giacomo, che era in compagnia della fidanzata, dopo una discussione in cui i due, a quanto pare, sono stati più volte provocati.

E dopo l’appello del papà di Giacomo, anche alcuni giovani presenti al momento della lite poi degenerata si sono presentati in caserma per rendere la loro testimonianza.