Accoltellato 32enne fuori da un bar, arrestato il colpevole

Un brutto episodio è successo ieri sera a Roma, nei pressi di Piazza Bologna. Un giovane di 32 anni è stato accoltellato alla gola fuori da un bar della zona da un 29enne nordafricano. Il giovane aggressore aveva una rosa in mano e ha iniziato ad importunare due ragazzi che erano lì davanti al locale. Quando hanno cercato di mandarlo via, il nordafricano ha preso il coltello dalla tasca e ha colpito uno dei due. Il 32enne si trova purtroppo ricoverato in gravi condizioni al Policlinico romano Umberto I, mentre l’aggressore è stato subito fermato dalla forze dell’ordine anche grazie a due precedenti segnalazioni in zona Tiburtina dove aveva importunato altre persone.

Sulla vicenda sono intervenuti anche due assessori della Capitale, Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva: “Il terribile episodio di violenza avvenuto nella notte davanti a un bar in via Michele Di Lando – vittima un 32enne accoltellato alla gola, ora in prognosi riservata al Policlinico Umberto I – ci lascia senza parole per la sua brutalità, ma purtroppo non ci sorprende. Denunciamo infatti da tempo la situazione di degrado e abbandono in cui si trova tutto il quadrante della Stazione Tiburtina, in particolare proprio le zone di piazza Bologna, viale Ippocrate e piazzale delle Province, aree in cui sta diventando sempre più pericoloso girare a piedi, soprattutto nelle ore serali. Il nostro grido d’allarme sulla necessità di implementare controlli e presidi delle forze dell’ordine è rimasto inascoltato anche da questa Amministrazione che sul tema sicurezza sta facendo davvero poco e male, così come nulla di efficace sta facendo per contrastare seriamente il fenomeno della malamovida. Non c’è più tempo da perdere, riteniamo sia arrivato il momento che la Giunta metta finalmente in cima alla sua agenda le questioni del controllo del territorio e della tutela della sicurezza dei cittadini”.