Accoltella la moglie alla gola in una lite, 58enne arrestato a Sassari

Durante una lite familiare, un architetto di 58 anni

ha accoltellato alla gola la moglie di 48 anni, psichiatra.

Il fatto è avvenuto in via Aproni, 28 a Sassari.

All'aggressione ha assisto la figlia di 16 anni che ha chiamato i soccorsi.

Sono subito arrivati alcuni vicini tra i quali il gestore di un bar limitrofo che,

una volta entrato nell'appartamento,

ha disarmato l'uomo favorendo l'intervento dei carabinieri e della polizia locale.

La donna ha riportato una ferita non profonda alla gola e ora si trova al pronto soccorso,

mentre il marito, che ha tentato di ferirsi ad un polso,

è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale e poi in caserma per essere interrogato.

Sentiti anche i vicini di casa e gli altri testimoni.

Fonte: Ansa