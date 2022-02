Oristano

Il grave episodio è avvenuto questa sera

E’ stato arrestato per tentato omicidio Federico Sanna, 22 anni, il giovane che ieri sera intorno alle 20 ha accoltellato il padre Bruno, 61 anni, durante un litigio nella loro abitazione all’angolo tra via Sassari e via Vittorio Veneto, dietro la chiesa di Sant’Efisio, a Oristano. Federico Sanna è stato rinchiuso nel carcere di Massama in attesa dell’udienza di convalida in Tribunale.

Bruno Sanna resta ricoverato nell’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni gravi, anche se l’uomo non è in pericolo di vita. Ciò che preoccupa maggiormente i sanitari è una coltellata che lo ha raggiunto alla schiena e che potrebbe aver causato serie lesioni, interessando forse anche la colonna.

Federico Sanna è stato interrogato a lungo ieri sera dai carabinieri per ricostruire le fase del litigio, durante il quale è comparso un coltello utilizzato per ferire il padre. I rapporti tra i due da tempo sembra fossero tesi.

Bruno Sanna non ha un lavoro e in casa seguiva l’anziana madre di 92 anni che vive con loro. Suo figlio Federico sembra avesse qualche lavoro saltuario. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti.

Ieri sera il drammatico litigio. Tra padre e figlio un alterco, poi il coltello e il ferimento. In via Sassari è giunto subito il servizio 118 che ha soccorso Bruno Sanna e deciso di trasportarlo all’ospedale Brotzu di Cagliari, viste le gravi condizioni. I carabinieri hanno fermato il figlio Federico, interrogato a lungo in casa e poi accompagnato prima in caserma e successivamente in carcere, a Massama, dove si trova rinchiuso.