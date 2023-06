Accoltella a morte l'ex compagna al bar in Sardegna, ergastolo confermato per Francesco Fadda

È stato confermato anche in appello l’ergastolo, a Sassari, per Francesco Baingio Douglas Fadda, il 47enne già condannato in primo grado per il femminicidio della compagna, la 48enne di origine ceca Zdenka Krejcikova, ammazzata con una terribile coltellata il 15 gennaio 2020 in un bar di Sorso, nel sassarese. Il sollecito del carcere a vita formulato dalla procuratrice generale Francesca Pischedda ha trovato accoglimento pieno tra i giudici, ai quali si sono aggiunti l’avvocatessa di parte civile Teresa Pes per la famiglia della vittima e Pietro Diaz, per le due figlie minorenni, le gemelline 11enni portate via dall’imputato la notte dell’aggressione sfociata poi nel brutale femminicidio.

Il quarantasettenne, difeso dal penalista Lorenzo Galisai, era presente in aula al momento della lettura della sentenza.