Cabras

Nuovi accordi con il Crs4 e l’Università di Sassari

Visitare il sito archeologico di Tharros sarà più semplice per i disabili. La Fondazione Mont’e Prama ha vinto un bando da 2,5 milioni del Pnrr sull’accessibilità ai luoghi della cultura. Ad annunciarlo è stato il presidente Anthony Muroni.

“È un’altra notizia storica per Cabras, per il sito archeologico di Tharros e per la Sardegna intera”, ha scritto Muroni. “Questo successo premia il modello organizzativo e gestionale di un ente nato appena 18 mesi fa: dotarsi di collaborazioni di eccellenza e porsi obiettivi molto alti continua a rivelarsi la strada giusta”.

In particolare, il finanziamento verrà utilizzato per interventi materiali e immateriali. Si va dai parcheggi auto riservati ai disabili, a strumenti che consentiranno una migliore fruizione del percorso museale, tra cui anche speciali audioguide. Verrà implementata la segnaletica, prevedendo planimetrie semplificate e percorsi alternativi. Una parte delle risorse sarà inoltre dedicata alla formazione del personale in tema di accessibilità. Sono previste migliorie anche per il sito web, sempre con l’obiettivo di rendere più semplice la consultazione per i disabili.

“Un grazie di cuore a tutto il Cda”, ha proseguito il presidente della Fondazione Mont’e Prama, “ai responsabili delle aree tecnica e amministrativa, all’Università di Cagliari e alla professoressa Carla Del Vais per il lavoro fatto per la partecipazione a questo bando”.

La Fondazione, inoltre, ha firmato due importanti convenzioni per l’avvio di nuove collaborazioni nel segno della promozione territoriale e della fruizione dei beni culturali. I soggetti partner sono il Crs4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, e l’Università di Sassari.

“Promuovere la collaborazione con università, accademie e centri di ricerca per una crescita delle attività di divulgazione, studio e educazione sulla terra di Mont’e Prama”, ha dichiarato ancora Muroni, “è uno degli obiettivi statutari della Fondazione. Siamo orgogliosi delle nuove partnership avviate, attraverso le quali concretizzeremo i progetti di sviluppo nazionale e internazionale che riguardano il complesso statuario e tutti i beni gestiti”.