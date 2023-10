Accertamento dell’invalidità: nuovo regolamento per i compensi nelle commissioni mediche

Oristano

La Asl di Oristano ha pubblicato un avviso per selezionare candidati

C’è un nuovo regolamento interno per il funzionamento delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. Lo annuncia la Asl 5 di Oristano, specificando di essere “la prima azienda sanitaria in Sardegna ad approvare questo nuovo regolamento, che consentirà di ridurre le liste d’attesa relative al lavoro di queste commissioni”.

Il regolamento stabilisce due tipi di pagamento diversi per l’impegno in commissione: il primo riguarda il personale interno alla Asl, il secondo i medici esterni, che manifesteranno la propria disponibilità a lavorare in queste commissioni. È stata pubblicato anche un avviso sulla manifestazione d’interesse per raccogliere le disponibilità dei sanitari, interni ed esterni alla Asl oristanese: avranno dieci giorni di tempo per candidarsi.

Il direttore generale Angelo Maria Serusi, con una delibera, ha approvato sia il nuovo regolamento interno (proposto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, con il coordinamento del direttore amministrativo della Asl 5, la dottoressa Rosalba Muscas), sia l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di personale sanitario (interno ed esterno) ed amministrativo dal quale attingere per l’individuazione dei componenti delle commissioni per il riconoscimento dello stato di invalidità.

Proprio sul pagamento delle prestazioni del personale interno, fuori dall’orario di servizio, riconosciuto dalla Regione in 120 euro all’ora, avevano mosso delle obiezioni i revisori dei conti delle Asl. “Questo nuovo regolamento ci consente di superare questo ostacolo e far ripartire a pieno ritmo il lavoro delle commissioni”, ha spiegato la dottoressa Rosalba Muscas. “Per il personale interno sono previsti tre tipi di pagamento, secondo l’istituto contrattuale, ovvero come prestazioni aggiuntive, retribuzione del risultato e straordinario, per il proprio impegno nelle commissioni anche fuori dall’orario di lavoro. Per il personale esterno rimane il gettone di 120 euro l’ora, previsto per legge”.

L’avviso per la costituzione di un elenco di personale sanitario e amministrativo per l’individuazione dei componenti delle commissioni assieme allo schema della domanda è stato pubblicato nel sito della Asl 5 di Oristano .

Gli interessati hanno dieci giorni di tempo per presentare la domanda: la scadenza è fissata per l’8 novembre.

Venerdì, 27 ottobre 2023