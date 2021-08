Denunciato per incendio, dai militari della Stazione Carabinieri di San Sperate, un cinquantenne ritenuto responsabile di aver dato origine a un rogo che il 24 agosto scorso ha interessato un terreno agricolo privato, fino a lambire il parco di Pixinortu, una vasta area verde ad est del centro cittadino caratterizzata da un bosco di alberi d’alto fusto e macchia mediterranea. I militari, una volta avvistato l’incendio, hanno immediatamente richiesto l’ausilio dei volontari della protezione civile “Orsa” di San Sperate e grazie al tempestivo intervento è stato evitato il propagarsi delle fiamme che avrebbe potuto cagionare notevoli danni non solo al vicino parco, ma anche pericolo per l’incolumità pubblica qualora spinte dal vento verso il centro abitato e la vicina SS131.

Grazie a mirata attività di indagine, i carabinieri hanno individuato l’autore, M.G. di San Sperate, e hanno stabilito che l’incendio ha avuto origine nel corso di alcuni lavori effettuati dall’uomo presso il terreno, in seguito ai quali l’accensione di un fuoco, date le alte temperature, è sfuggita al suo controllo. Nell’occasione i danni sono stati limitati ad alcune piante da frutto presenti nel terreno e parte della recinzione di confine ma l’evento evidenzia come, molto spesso, il mancato rispetto delle regole, che anche il buon senso dovrebbe richiamare, oltre alle conseguenze individuali di carattere penale, ogni anno riduce in cenere migliaia e migliaia di ettari ricoperti da vegetazione, ai danni della collettività.

L'articolo Accende un fuoco ma le fiamme diventano incontrollabili: denunciato un 50enne a San Sperate proviene da Casteddu On line.