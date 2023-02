Accende la stufa e prende fuoco la bombola: anziano si ustiona, lo salvano i carabinieri

Tergu

In un primo momento ha tentato da solo di spegnere l’incendio

Ha tentato di accendere una stufa a gas, ma la bombola si è incendiata e ha rischiato di esplodere.

Un uomo di 96 anni di Tergu è rimasto lievemente ustionato ed è stato messo in salvo dal Nucleo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Valledoria.

In questi giorni di grande freddo, l’anziano si scaldava con la stufa a gas, ma durante l’ultima accensione qualcosa è andato storto e la bombola di alimentazione ha preso fuoco.

In un primo momento l’anziano ha cercato invano di spegnere le fiamme e si è ustionato fortunatamente in maniera non grave.

Il novantaseienne ha tentato di allontanare la bombola dall’abitazione, al piano terra, ma resosi conto della gravità della situazione ha chiamato i soccorsi.

All’arrivo dei militari, la bombola in fiamme era nei pressi dell’uscio di casa e l’anziano signore, in forte stato di agitazione, si trovava a poca distanza.

L’uomo, che aveva anche seri problemi di deambulazione, è stato subito messo in salvo, mentre la bombola che si trovava ancora nei pressi dell’ingresso dell’abitazione, è stata dapprima allontanata e poi le fiamme definitivamente spente dai militari intervenuti.

Mercoledì, 8 febbraio 2023