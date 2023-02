Accende la stufa e la bombola prende fuoco: 96enne salvato in Sardegna

Ha tentato di accendere una stufa a gas ma la bombola si è incendiata rischiando di esplodere. Questo è quanto successo ad un 96enne di Tergu, nel sassarese, nel corso di questi primi freddissimi giorni di febbraio. Durante le operazioni di accensione della stufa, infatti, qualcosa è andato storto e la bombola di alimentazione ha preso fuoco. In un primo momento l’anziano, che non si è perso

d’animo, ha cercato invano di spegnere il dispositivo e, ustionandosi fortunatamente in maniera non grave, ha tentato di allontanare la bombola dall’abitazione al piano terra. Resosi conto della gravità della situazione ha quindi chiamato i soccorsi ed una pattuglia del Nucleo Radiomobile della

Compagnia di Valledoria, poco distante, è tempestivamente intervenuta. All’arrivo dei militari la bombola in fiamme era nei pressi dell’uscio di casa e l’anziano signore, in forte stato di agitazione, si trovava a poca distanza. Il 96enne, che data l’età presentava anche seri problemi di deambulazione, è stato subito messo in salvo mentre la bombola che si trovava ancora nei pressi

dell’ingresso dell’abitazione, è stata dapprima allontanata e poi definitivamente spenta dai militari intervenuti. Ancora una volta il tempestivo intervento dei Carabinieri, la loro professionalità ed il loro coraggio, hanno scongiurato che una situazione già di per sé critica potesse degenerare in un disastro.