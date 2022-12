Ac Sassari fa bilancio 2022 tra sport ed educazione stradale - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 23 DIC - L'Autombile Club di Sassari fa un resoconto delle attività del 2022. Per quanto riguarda l'attività sportiva, ad aprile si è tenuto il 5° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, con base a Porto Cervo e in Gallura. L'evento è organizzato dall'Automobile Club Sassari, con la collaborazione dell'A.C.I., di A.C.I. Storico, e con la partnership del Consorzio Costa Smeralda, del Comune di Aglientu, e degli altri Comuni che hanno ospitato le prove speciali. A ottobre si è svolta nella Sardegna nord-occidentale la 27^ edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, manifestazione sportiva automobilistica riconosciuta come una delle gare da rally più amate da piloti e appassionati dell'automobilismo della Sardegna e di tutta Italia.

L'AC Sassari ha organizzato e coordinato in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, la 2° edizione Extreme - E, disputata dal 6 al 10 luglio 2022 a Capo Teulada. L'evento è l'unica data italiana ed europea della serie Off road Extreme E, riconosciuta dalla FIA. Alla serie partecipano esclusivamente SUV full electric.

Sempre a ottobre l'Ac ha organizzato "Ruote nella Storia", con il Patrocinio dei Comuni di Sassari e Porto Torres. La città di Alghero è stata protagonista del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS, il fine settimana dell'11 e 12 giugno in occasione della XVII edizione della Baia delle Ninfe.

Molte le attività anche per la promozione e sensibilizzazione in tema di educazione stradale. Ad esempio il World Rally Championship nelle scuole, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti nei territori interessati dal rally di Sardegna ai temi dell'educazione stradale, sportiva e ambientale. Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione istituzionale in materia di sicurezza stradale tra l'AC Sassari, le istituzioni scolastiche e le Amministrazioni comunali. Gli incontri sono stati effettuati in alcuni istituti scolastici della provincia ed in particolare a Sassari e ad Olbia. L'AC ha anche partecipato alla Settimana Europea della Mobilità 2022, attivando una collaborazione con la Brigata Sassari per tre giornate di formazione per la guida in sicurezza in favore dei militari. (ANSA).



