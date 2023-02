Abuso di alcolici: un incidente e diversi giovani all’ospedale stasera a Oristano

Cronaca Forze dell'ordine e volontari mobilitati

Oristano

Forze dell’ordine e volontari mobilitati

Ancora allarme stasera a Oristano per l’eccessivo uso di sostanze alcoliche in quella che dovrebbe essere una giornata di festa.

Una giovane ha provocato un incidente in via Sassari, urtando tre auto in sosta. La giovane è rimasta ferita ed è stata soccorsa. E’ risultata positiva all’alcol test.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia e carabinieri.

Tanto alcol anche davanti al palazzo di giustizia, dove si sono radunati centinaia di giovani. Già prima delle 19 gli operatori della Croce Rossa e della Sea avevano soccorso ed accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale quattro giovani per le conseguenze legate all’abuso di alcolici. Successivamente alcuni altri interventi delle ambulanze.

Tutta la zona è stata presidiata dalle forze dell’ordine. Sono state udite diverse esplosioni: grossi petardi fatti esplodere insieme per provocare maggiore deflagrazione.

Martedì, 21 febbraio 2023

commenta