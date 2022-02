Su Facebook l'annuncio dell'ex sindaco di Assemini ed ex coordinatore regionale di M5S: "Finalmente è arrivata la parola fine su questa vicenda"

La lunga vicenda giudiziaria per l'ex sindaco di Assemini era iniziata nel 2015 con l'accusa di abuso d’ufficio insieme all’avvocato e presunto amministratore-ombra Francesco Murtas. Nel 2018 la condanna a un anno. Poi nel 2020 , modificata la fattispecie del reato all’interno del decreto Semplificazioni, i giudici della Corte d’ Appello dovettero disattendere la richiesta di conferma della sentenza avanzata dal pg Sergio De Nicola per applicare la norma così com’è trasformata. E scattò l'assoluzione, confermata ora dalla Cassazione.

ASSEMINI. L'annuncio arriva sul suo profilo Facebook. Mario Puddu è stato assolto anche in Cassazione. "Non erano bastati i 2/3 anni di "inferno" (con tutte le conseguenze a seguito) dopo il primo grado, a cui è seguita l'assoluzione in Appello _ scrive Puddu _. A mettere definitivamente la parola fine, a questa storia assurda, è stata la Cassazione a Roma. Mai telefonata fu cosi gradita come quella appena ricevuta da parte dei miei bravissimi avvocati, Massimiliano Ravenna e Mauro Barberio. Un altro grande peso tolto ".

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail