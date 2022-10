Sarà processato per abuso d’ufficio il presidente della Regione Christian Solinas. Dopo cinque assenze di fila per legittimo impedimento, il presidente della si era presentato oggi alle 15 in Tribunale accompagnato dal suo legale Salvatore Casula. Solinas è accusato di abuso d’ufficio, insieme all’assessore leghista degli Affari generali Valeria Satta, la cui posizione oggi è stata stralciata, per le nomine di due direttori generali dell’amministrazione regionale: Silvia Curto alla Presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile regionale. Solinas, nell’udienza dello scorso maggio, aveva dichiarato che non era suo compito valutare i requisiti dei candidati, trattandosi di una scelta discrezionale, e che la verifica delle autocertificazioni spettava agli uffici.

Già condannata oggi il capo di gabinetto di Solinas, Maria Grazia Vivarelli, che aveva scelto il rito abbreviato: il gup le ha inflitto la pena di due anni e 8 mesi di carcere, due in meno di quanto aveva richiesto il pm Andrea Vacca.

La prima udienza per Solinas è fissata il 15 dicembre.

