Abusi su una ragazzina disabile: in carcere un uomo di 50 anni

Porto Torres

I carabinieri sospettano che sia responsabile anche di un’altra violenza

È finito in cella a Bancali un uomo di 50 anni, di Porto Torres, sospettato di essere responsabile di abusi sessuali su una ragazza disabile con meno di 14 anni.

In base agli indizi raccolti dai carabinieri, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha ritenuto necessaria la custodia cautelare in carcere, per scongiurare il rischio della ripetizione del reato.

Le indagini sono partite da un episodio avvenuto di recente a Porto Torres. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, l’uomo – approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di una ragazzina – l’aveva seguita per alcune centinaia di metri, attirandola in disparte con la scusa di giocare e poi abbracciandola, baciandola e palpeggiandola.

Il giorno successivo ci aveva provato di nuovo, prendendo di mira la stessa vittima, ma per fortuna aveva fallito.

Si è scoperto durante le indagini un altro episodio avvenuto l’anno scorso nel periodo natalizio, sempre ai danni di una giovane con problemi psichici. Lo stesso uomo è sospettato di averla invitata in casa con un pretesto. Dopo averle messo le mani addosso e averle chiesto dei baci in bocca, aveva minacciato di picchiarla nel caso avesse raccontato quanto accaduto.

Lunedì, 6 febbraio 2023