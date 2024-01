Abusa della figlia che resta incinta, condannato un 47enne

Una storia di abusi iniziata nel 2005, quando la vittima aveva solo 5 anni. Una ragazza è stata abusata per anni dal padre, un 47enne di origini rom stabilitosi da tempo in Puglia, a Cerignola. La corte d’appello di Bari ha adesso confermato la sentenza del tribunale di Foggia che aveva condannato l’uomo a 18 anni di reclusione. Gli abusi perpetrati per così tanti anni sono emersi soltanto quando la giovane ha partorito all’ospedale di Barletta nel 2022 e ha raccontato tutto, comprese le minacce di morte subite per ottenere il suo silenzio. La ragazza, inoltre, era già rimasta rimasta incinta altre 4 volte ma aveva abortito clandestinamente.

Sotto minaccia anche la madre della vittima, che aveva taciuto per paura, sia per se stessa che per gli altri figli.