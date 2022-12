Abbronzatissimi a Natale, sotto i raggi del sole: Cagliari con 20 gradi bellissima, Sardegna come le Maldive. Ebbene sì, dal punto di vista climatico non sembrava neanche Natale: in centinaia al Poetto a prendere il sole, davanti alla magica Sella del Diavolo, e i più coraggiosi anche a fare il bagno, in uno spot pazzesco della magia della Sardegna. Oltre che della sua bellezza: un clima invidiabile che ha reso cristallino il nostro mare, e stavolta oltre ai pochi turisti a godersela sono stati soprattutto i cagliaritani. Mai come stavolta un Natale tiepido, una clamorosa primavera in anticipo, o un autunno che tarda ad andar via. Per la gioia anche dei tanti chioschi e dei ristoranti, molti dei quali per Natale hanno fatto il tutto esaurito e ora sperano nel bis a Capodanno. Intanto, questa è la cartolina di Cagliari, 25 dicembre 2002. (Foto di Susy Desogus)

