Abbigliamento, scarpe e accessori per cellulari contraffatti: sequestrati oltre 31mila prodotti

Porto Torres

Operazione della Guardia di finanza in tre diversi interventi

Oltre 31.000 prodotti contraffatti tra capi di abbigliamento, calzature e accessori sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza, assieme a accessori per cellulari.

L’attività investigativa delle Fiamme gialle della Compagnia di Porto Torres, in tre distinti interventi, ha permesso di individuare ben 157 spedizioni dirette nel Sassarese e in altre località della penisola, provenienti dall’Europa centro-orientale.

In particolare, si tratta di scarpe, borse, t-shirt, cinture, portafogli e cappelli, pantaloni e pantaloncini, felpe e intimo. Tra i celebri marchi oggetto di falsificazione sono stati trovati Prada, L. Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel, Gucci, Hermes, Balmain, Palm Angels, Ralph Lauren, Gallery Dept., Dsquared2, Nike, McQueen, Adidas, Marni, A. Wang, Celine, Miu Miu, Loewe, Coach, Fila, North Face, Balenciaga, Givenchy, Dior, Armani, T. Hilfiger, Guess, Iceberg, J. Cohen, Amiri, Lacoste, Diesel, Adidas, D&G, Moschino, Fendi, Paul&Shark, M. Burlon, Boss, Versace, M. Kors, Valentino, Burberry, Moncler, Stone Island, Barrow, Harmont&Blaine, C. Klein, Puma, Off-White, K. Lagerfeld, Under Armour, P. Plein, P. Guidi, MCM, Bottega Veneta, E. Franchi, Kenzo e Kappa.

Tra gli articoli di telefonia sono stati sequestrati cuffiette, componentistica varia e cover per cellulari che riproducevano illegalmente il marchio di note multinazionali del settore, quali Apple (Air Pods, anche in versione Pro e Max), Samsung, Honor, Huawei, TCL, LG, Oppo, Vivo, Motorola, Lenovo. Trovate anche migliaia di copricerchi delle più note case automobilistiche tedesche (Mercedes, BMW, Audi) e decine di piastre per capelli col marchio GHD.

L’operazione ha coinvolto anche esperti periti delle case di produzione, chiamati per certificare la falsità dei prodotti. L’attività dei finanzieri interessa spesso beni contraffatti con modalità particolarmente sofisticate, tali da ingannare il consumatore finale.

Dal Comando sassarese delle Fiamme gialle ricordano che “l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi è un reato. Contrastare efficacemente la contraffazione vuol dire anche salvaguardare il tessuto produttivo italiano, particolarmente esposto agli effetti dannosi della contraffazione”.

Venerdì, 16 giugno 2023