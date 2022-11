Oristano

Nei punti vendita sono oltre 40 i defibrillatori presenti

Un’iniziativa con cui il Gruppo Abbi dà il buon esempio sensibilizzando i propri collaboratori attraverso un corso di metodo BLS-D utile per poter acquisire quelle manovre salvavita che aiutano a saper effettuare una corretta telefonata al numero di emergenza, saper eseguire un efficace massaggio cardio-polmonare, disostruire le vie aeree. Per la prima volta in Italia il settore della grande distribuzione organizzata ha affrontato anche l’importanza nel saper gestire una crisi epilettica e le convulsioni.

“Per salvare una vita non occorre indossare un camice”, questo il claim del corso di primo soccorso BLS-D, acronimo inglese per Basic Life Support & Defibrillation, voluto dal Gruppo Abbi e destinato a tutti i suoi collaboratori che, quotidianamente, operano a contatto con le persone e che, proprio per questo, in caso di emergenza, potranno attivarsi mettendo in pratica le tecniche apprese o usando uno degli oltre 40 defibrillatori installati nei punti vendita del Gruppo. Un numero destinato a crescere per il benessere di tutti.

L’amore per il territorio e per la comunità è un valore da sempre molto sentito dal Gruppo Abbi che si impegna a metterlo in atto promuovendo azioni di sensibilizzazione come questa sulla cardio-sicurezza, in cui sapere come agire, e avere gli strumenti per farlo, può fare la differenza.