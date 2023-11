ABBI Group investe in Spesati: partnership strategica per l’espansione della spesa online

Spesati, l’innovativa società di consegna della spesa a domicilio, ha definito una partnership strategica con ABBI Group, attraverso la sua controllata Centro Cash, azienda sarda di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, specializzata nella fornitura di prodotti alimentari e non alimentari per il canale Ho.re.ca e Trader. Questa partnership segna un momento cruciale nella storia di Spesati, che ha acquisito popolarità per il suo servizio di consegna rapida e affidabile effettuato con personale e mezzi propri.

Con oltre 28.000 iscritti e una rete di consegna in continua espansione, servita dalle basi di Olbia e Cagliari, Spesati è diventata un punto di riferimento per le famiglie e i consumatori che cercano un modo comodo per ricevere la loro spesa quotidiana. La startup, nata nel 2017, ha inventato un modello di business unico nel panorama internazionale che elimina la necessità di un supermercato fisico dedicato consentendo politiche di prezzo aggressive sui prodotti della spesa quotidiana e accedendo ad un numero di referenze molto ampio, anche sui grandi formati convenienza. Tutto questo abbinato alla possibilità di ordinare, già oggi, in meno di 60 secondi. Sconti automatici del 10% riconoscono e premiano la fedeltà del cliente in base alla frequenza di riacquisto, l’intelligenza artificiale assisterà e creerà istantaneamente una proposta di carrello sulla base degli interessi e necessità del cliente, magazzini robotizzati in aree ad alto carico antropico lo prepareranno in meno di 3 minuti.

L’azienda sta per intraprendere una fase di crescita esponenziale aprendo nuove basi operative in Sardegna, compresa una a Sassari, per servire la maggior parte della popolazione del nord, sud e centro dell’Isola, consegnando la spesa anche entro due ore dall’ordine. Con lo stesso spirito d’iniziativa verranno sviluppate complessivamente 14 basi in tutta Italia. Software completamente custom e hardware all’avanguardia a livello internazionale, fanno dello sviluppo tecnologico la locomotrice del successo Spesati.

La notevole crescita commerciale e il successo di Spesati hanno attirato l’interesse di importanti investitori, tra cui ABBI Group, rilevante realtà industriale attiva nella Grande Distribuzione organizzata.

Attraverso Centro Cash, che svolge anche un ruolo cruciale nella fornitura commerciale e logistica di Spesati, il Gruppo Ibba ha recentemente acquisito una partecipazione significativa nella startup e, unitamente ad altri soci, ha sottoscritto un aumento di capitale per sostenere l’espansione della società a livello nazionale ed internazionale.

L’Amministratore Delegato di Centro Cash, Giorgio Annis, ha evidenziato la qualità delle sinergie ottenute “Abbiamo seguito con interesse il progetto Spesati sin dall’inizio ed oggi arriviamo insieme all’aumento di capitale perché crediamo si tratti di un progetto e-commerce differenziante rispetto al panorama nazionale, riteniamo che il nostro know-how specifico sia in grado di supportarli e infine, ma non per importanza, in quanto azienda sarda, meriti sostegno coerentemente con quelli che sono i nostri valori aziendali. Questa attività di supporto non è la prima per il nostro Gruppo che, negli ultimi 5 anni, ha partecipato attivamente al successo di Deliveristo, piattaforma online che opera nella fornitura di prodotti di qualità per l’HORECA, e che oggi fattura quasi 10 milioni con una valuation di 30”, conclude Annis.

“L’ingresso di un socio industriale di questo calibro nella compagine rappresenta una milestone epocale per l’azienda, oggi tra le più promettenti del settore a livello tecnologico e commerciale”, ha dichiarato Mario Sanciu, amministratore delegato e fondatore Spesati, “siamo entusiasti di lavorare a fianco di ABBI Group per portare il nostro servizio a un numero ancora maggiore di consumatori e porre insieme le basi per una scalabilità nazionale sostenibile ed innovativa”.

Michael Tremante, socio e Chief Technology Officer di Spesati, è stato un catalizzatore chiave del successo dell’azienda. Con un background internazionale e una carriera di prim’ordine nel settore tech, tra cui anche Cloudflare, multinazionale quotata alla borsa NYSE, Tremante ha sviluppato col team la tecnologia proprietaria Spesati, all’avanguardia a livello europeo: “Spesati rappresenta un modello di business unico nel suo genere che crea un ponte diretto tra ingrosso e cliente finale, elimina il passaggio dai supermercati riducendo gran parte del peso dei costi fissi dai prezzi dei prodotti – dichiara Tremante – di conseguenza necessita tecnologie non disponibili sul mercato che renderanno la spesa online incomparabilmente conveniente per qualunque target di clientela”.

Pur avendo recentemente concluso un primo aumento capitale, Spesati sta valutando di aprire il capitale a fondi di venture capital specializzati che possano accelerare la crescita dell’azienda e la sua espansione in nuovi mercati.

Con un approccio orientato all’equilibrio economico e al modello di business sostenibile, si sta preparando per una crescita ancora più sostenuta grazie al supporto di investitori che condividono la sua visione.

Abbi Group: l’azienda nasce nel dopoguerra dall’iniziativa di quattro fratelli dell’omonima famiglia IBBA che avviarono un’attività di commercializzazione di prodotti di prima necessità. Ad oggi il Gruppo è guidato dalla seconda generazione ed è tra i principali operatori della GDO alimentare in Sardegna e nel Centro Italia con una rete di oltre 350 punti vendita, in parte diretti e in parte di proprietà di imprenditori partner. Il Gruppo opera, inoltre, nella distribuzione all’ingrosso con l’insegna Centro Cash, da anni punto di riferimento per 16.000 professionisti del mondo Horeca e del retail alimentare. Abbi Group realizza un fatturato nel mercato al consumo di oltre 850 milioni di euro, impegnando una forza lavoro di oltre 3000 collaboratori.