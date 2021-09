Abbattimenti e sicurezza nei boschi: giornata formativa gratuita a Monte Arci

Saranno inoltre presentate le novità apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali per la qualificazione delle imprese e in materia di formazione degli operatori. Introdurrà i lavori il commissario straordinario dell’Agenzia regionale.

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere la scheda di adesione e la locandina, oppure scaricarle direttamente dal sito istituzionale dell’Agenzia FoReSTAS , nella sezione notizie.

L’iniziativa è fissata per il 16 settembre, nel cantiere forestale del Monte Arci ad “Acqua Frida”, nel territorio comunale di Ales. È rivolto alle imprese boschive, alle loro associazioni e ai soggetti che si occupano di promuovere e realizzare la formazione professionale in campo forestale.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a